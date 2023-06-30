Глава МИД России Сергей Лавров высказался о попытке мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он назвал произошедшее «передрягой», передает РИА Новости.

«Громче, чем "передрягой", это трудно назвать», - заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что России удастся справиться с последствиями инцидента. По его словам, государство всегда выходило из подобных ситуаций более сильным.

Кроме того, Лавров заявил, что российская сторона «никому ничего не обязана объяснять» по теме попытки мятежа и возможного влияния на процессы в стране.

Напомним, что в ночь на субботу в Ростове-на-Дону силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Вооруженный мятеж начался после того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ударах по его лагерям. Данная информация была опровергнута в Минобороны и ФСБ.