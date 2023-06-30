Польша захотела разместить у себя американское ядерное оружие

Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие США
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил США разместить на территории республики ядерное оружие. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Моравецкий сделал во время саммита Европейского совета.
«В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, мы тем более обращаемся ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», – заявил он.
Моравецкий также добавил, что ядерное оружие США должно быть переброшено в Польшу как можно быстрее.
«Это, прежде всего, должно быть решение наших американских партнеров, партнеров по НАТО. Мы объявляем, что желаем быстрых действий», – сообщил он.
Напомним, что программа Nuclear Sharing позволяет США размещать в странах блока НАТО своё ядерное оружие, если эти страны не имеют собственного ядерного вооружения.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия передала Минску своё ядерное оружие.