Лукашенко сообщил о получении от РФ бомб втрое сильнее примененных в Хиросиме

«А сейчас я кто? Сейчас я – еще большая цель. <...> Это "Полонезы” (белорусская 301-мм реактивная система залпового огня – прим. ред.) стоят, которые нацелены туда, куда надо. Но это обычное оружие… У "Искандера" боеголовка ядерная. Я ему (Путину – прим. ред.) говорю: если у тебя с тактическими боезарядами проблема, ты мне вот сюда, в "Полонез", впихни ядерный заряд. Он мне говорит: "Нам легче поставить". Тогда я говорю: надо поставлять, потому что мы видим ситуацию», – рассказал Лукашенко.