Лукашенко сообщил о получении от РФ бомб втрое сильнее примененных в Хиросиме

Лукашенко заявил, что Беларусь получила российское ядерное оружие
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия передала Минску своё ядерное оружие. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Он также добавил, что мощность полученного оружия в три раза мощнее, чем мощность тех бомб, которые были использованные для взрыва в Хиросиме и Нагасаки. На вопрос журналистов о том, не боится ли Лукашенко «стать целью» после получения ядерного оружия, белорусский президент заявил, что уже является «большой целью».
«А сейчас я кто? Сейчас я – еще большая цель. <...> Это "Полонезы” (белорусская 301-мм реактивная система залпового огня – прим. ред.) стоят, которые нацелены туда, куда надо. Но это обычное оружие… У "Искандера" боеголовка ядерная. Я ему (Путину – прим. ред.) говорю: если у тебя с тактическими боезарядами проблема, ты мне вот сюда, в "Полонез", впихни ядерный заряд. Он мне говорит: "Нам легче поставить". Тогда я говорю: надо поставлять, потому что мы видим ситуацию», – рассказал Лукашенко.
Он также добавил, что на данный момент Беларусь получила ещё не всё ядерное оружие из запланированного.
«Как только все завезем – оно будет рассредоточено по Беларуси. У нас же хранилищ этих – как собак в деревне. У нас их было много, мы уже пять-шесть восстановили, будем больше восстанавливать», – добавил он.
Кроме того, по словам Лукашенко, согласование применения ядерного оружия с Москвой не станет для него проблемой.
«Слушайте, если начнется война, я что – буду смотреть по сторонам? Да, нет. Снял трубку, где бы он ни был, он снял; он позвонил – я снял; в любой момент! Поэтому, ну, что тут за проблема: согласовать нанесение какого-то там удара? Это не вопрос. Тут спорить даже нечего. Тут мы договорились. Пусть враги трепещут!», – сказал он.
25 марта президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе Беларуси Москва разместит своё тактическое ядерное оружие на территории республики. Ранее в Минске назвали такую инициативу «мерой сдерживания».