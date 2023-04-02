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47 минут назад

В Минске назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии мерой сдерживания

RT на русском

Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии — это мера сдерживания, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

В Минске оценили размещение ядерного оружия в Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

«Мы говорим любым возможным агрессорам: если вы посягнёте на нашу территорию силовым способом, мы сможем нанести вам непоправимый ущерб, ущерб неприемлемый», — цитирует его Интерфакс.

По словам Савиных, размещение ядерного оружия в республике — разумный шаг. Он также отметил, что политика государства направлена на обеспечение безопасности, и Минск должен был пойти на этот шаг, чтобы обезопасить себя от нападок со стороны НАТО.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости он договорится с российским лидером Владимиром Путиным о размещении в республике стратегического ядерного оружия.

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что возможное размещение тактических ядерных боезарядов на территории Белоруссии является вынужденной реакцией на угрозы нацбезопасности.

Эксперт Кейр Джайлз в материале для CNN заявил, что решение российского лидера Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии помогло удержать Запад от полноценной поддержки Украины.

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