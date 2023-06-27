Пока вы не уснули: Путин о расходах на ЧВК "Вагнер" и вылет Ил-96 в Вашингтон

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Путин рассказал, сколько власти заплатили ЧВК «Вагнер» за год

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военными заявил, что государство полностью обеспечивало содержание ЧВК «Вагнер». Он отметил, что в период с мая 2022 по май 2023 власти выделили группе более 86 млрд рублей, передает РИА Новости.

Кроме того, глава государства отметил, что собственник компании «Конкорд» через Военторг за год получил от государства 80 млрд рублей.

«Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», - подчеркнул Путин.

Правительственный Ил-96 вылетел в Вашингтон

Российский правительственный борт Ил-96-300 вылетел в Вашингтон из аэропорта Внуково в Москве. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Самолет вылетел из Внуково в 9:27 мск, прибытие в Международный аэропорт Вашингтон Даллес ожидается в 20:41 мск.

Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» используют высокопоставленные российские чиновники и журналисты кремлевского пула.

В Крыму упал и взорвался беспилотник

Под Джанкоем в Крыму нашли обломки беспилотника, который упал и впоследствии взорвался. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, обломки дрона нашли в поле близ железнодорожной станции, его, предварительно, сбила система противовоздушной обороны (ПВО).

Известно, что беспилотник самолетного типа обнаружила комбайнер. При падении он взорвался, после чего образовалась воронка. Никто не пострадал, место происшествия уже оцепили.

Путин: ВС РФ удалось фактически остановить гражданскую войну

Президент РФ Владимир Путин в Кремле обратился к военнослужащим и заявил, что они «фактически остановили гражданскую войну». Об этом сообщает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что военные во время попытки вооруженного мятежа действовали четко и слаженно.

Президент поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил РФ, полиции и спецслужб за отвагу, доблесть и верность народу. Он заявил, что их решимость и мужество, а также консолидация общества сыграли решающую роль в подавлении мятежа.

Лукашенко заявил, что ему «было больно наблюдать за событиями» в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о событиях, которые происходили на юге России в минувшие выходные. По его словам, наблюдать за ситуацией «было больно», передает БЕЛТА.

«Не только мне, многие наши граждане восприняли их близко к сердцу, потому что Отечество одно», - заявил глава республики.

Напомним, что в ночь на субботу в Ростове-на-Дону силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Вооруженный мятеж начался после того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ударах по его лагерям. Данная информация была опровергнута в Минобороны и ФСБ.

ЕК призвала конфисковать замороженные активы ЦБ РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Nikkei заявила, что ЕК обсуждает способы использования замороженных активов российского Центрального банка для восстановления Украины и надеется вскоре выдвинуть соответствующее предложение.

«Я придерживаюсь твердого мнения, что Россия должна оплатить стоимость масштабных разрушений, которые она спровоцировала на Украине», — сказала она.

По данным издания, с 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 миллиардов ($328 миллиардов) активов российского центрального банка на своей территории.

Военную технику «ЧВК Вагнера» передадут в подразделения ВС РФ

Минобороны РФ сообщило о ведении подготовки к передаче ЧВК «Вагнер» тяжелой военной техники в действующие подразделения ВС РФ, передают «Известия».

«Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил РФ», - подчеркнули в ведомстве.

Госдума приняла новые правила получения водительских прав

Госдума приняла новые правила получения водительских прав. Как сообщает Autonews, изменения коснутся тех, кто живет в России, но пользуется иностранными удостоверениями.

Законопроект вносит изменения в ст. 25 и 26 ФЗ «О безопасности дорожного движения». Он был принят в третьем чтении — первое состоялось еще в 2022 году, а второе — 22 июня 2023 года.

Согласно поправкам, пользоваться правами других стран можно будет лишь в течение 12 месяцев. Закон распространяет свое действие как на иностранцев, так и на граждан России. Для получения российского документа желающим нужно будет сдать лишь теоретическую часть экзамена на водительское удостоверение. За нарушение предусмотрен серьезный административный штраф.

В России решили усложнить импорт вина

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Статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов не исключил повышения импортных пошлин на вино. В беседе с «Российской газетой» он заявил, что соответствующие предложения уже поступили. Их обсуждает комиссия по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономразвития, уточнил статс-секретарь.

В настоящее время пошлины составляют 12,5%.

Как указал Сазанов, в ближайшие месяц-два регуляторы «должны прийти к какому-то решению». По его словам, ключевым вопросом для властей является выработка сбалансированного решения, которое не приведет к значимому росту цен для потребителей.

В России нашли новое применение газу после сокращения поставок в Европу

В случае перевода всех девяти тысяч российских карьерных самосвалов на сжиженный природный газ (СПГ), они будут потреблять топливо в таких же объемах, как небольшая страна Евросоюза, рассказал глава структурного подразделения группы «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко, которого цитирует РИА Новости.