Правительственный Ил-96 вылетел в Вашингтон

Российский правительственный борт Ил-96-300 вылетел в Вашингтон из аэропорта Внуково в Москве. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Самолет вылетел из Внуково в 9:27 мск, прибытие в Международный аэропорт Вашингтон Даллес ожидается в 20:41 мск.

Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» используют высокопоставленные российские чиновники и журналисты кремлевского пула.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби отметил, что контакты Вашингтона с Москвой на фоне мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина оказались очень хорошими. ОН добавил, что США рассчитывают на их продолжение в будущем.