Военную технику «ЧВК Вагнера» передадут в подразделения ВС РФ

Минобороны РФ сообщило о ведении подготовки к передаче ЧВК «Вагнер» тяжелой военной техники в действующие подразделения ВС РФ, передают «Известия».

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«Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил РФ», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что в ночь на субботу в Ростове-на-Дону силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Вооруженный мятеж начался после того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ударах по его лагерям. Данная информация была опровергнута в Минобороны и ФСБ.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила об успешных переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. Отмечалось, что основатель ЧВК принял его предложение об остановке движения «Вагнера» по территории РФ.