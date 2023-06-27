Путин рассказал, сколько власти заплатили ЧВК «Вагнер» за год

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военными заявил, что государство полностью обеспечивало содержание ЧВК «Вагнер». Он отметил, что в период с мая 2022 по май 2023 власти выделили группе более 86 млрд рублей, передает РИА Новости.

Кроме того, глава государства отметил, что собственник компании «Конкорд» через Военторг за год получил от государства 80 млрд рублей.

«Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», - подчеркнул Путин.

Напомним, что в ночь на субботу в Ростове-на-Дону силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Вооруженный мятеж начался после того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ударах по его лагерям. Данная информация была опровергнута в Минобороны и ФСБ. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила об успешных переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. Отмечалось, что основатель ЧВК принял его предложение об остановке движения «Вагнера» по территории РФ.