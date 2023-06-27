Путин: ВС РФ удалось фактически остановить гражданскую войну

Президент РФ Владимир Путин в Кремле обратился к военнослужащим и заявил, что они «фактически остановили гражданскую войну». Об этом сообщает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что военные во время попытки вооруженного мятежа действовали четко и слаженно.

Президент поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил РФ, полиции и спецслужб за отвагу, доблесть и верность народу. Он заявил, что их решимость и мужество, а также консолидация общества сыграли решающую роль в подавлении мятежа.

Путин выступил перед военными, которые обеспечивали порядок во время попытки мятежа ЧВК Вагнера, на Соборной площади. Там собрались подразделения Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что с некоторыми военными Путин встретится отдельно.

Накануне, 26 июня, Путин выступил с телеобращением, в котором прокомментировал попытку мятежа. Он рассказал, что власти «предприняли шаги, чтобы избежать большой крови».