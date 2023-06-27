Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о событиях, которые происходили на юге России в минувшие выходные. По его словам, наблюдать за ситуацией «было больно», передает БЕЛТА.

«Не только мне, многие наши граждане восприняли их близко к сердцу, потому что Отечество одно», - заявил глава республики.

Напомним, что в ночь на субботу в Ростове-на-Дону силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Вооруженный мятеж начался после того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ударах по его лагерям. Данная информация была опровергнута в Минобороны и ФСБ.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила об успешных переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. Отмечалось, что основатель ЧВК принял его предложение об остановке движения «Вагнера» по территории РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию. Гарантией ухода Пригожина является «слово президента России» Владимира Путина, указал Песков.