Пока вы не уснули: Киев о "знаковой битве" и заявление Кремля о выборах президента

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На Украине заявили о грядущей знаковой битве

Украина приближается к знаковой битве в своей новейшей истории. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны страны Кирилл Буданов в интервью «РБК-Украина».

«Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда она начнется, это является тайной. Но все понимают, что мы к этому приближаемся», — сказал Буданов.

В Госдуму внесен законопроект о налогообложении уехавших россиян

Согласно инициативе, с проживающих за рубежом граждан после утраты ими российского налогового резидентства будет взиматься НДФЛ в размере 30%.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Новшество должно затронуть тех уехавших граждан, которые используют для работы российский сегмент интернета, либо размещённые в нашей стране технические или программно-аппаратные средства.

Посольство КНР удалило интервью посла с заявлением о Крыме

Посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью, в котором посол Лу Шай назвал Крым «изначально российским». Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg.

Согласно публикации, посольство выложило интервью посла на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте WeChat утром 24 апреля. Позднее стенограмму убрали с пометкой о том, что контент был «удален автором».

Напомним, что в интервью французскому телеканалу LCI Лу Шай заявил, что некоторые республики бывшего СССР «не имеют действующего статуса в соответствии с международным правом», поскольку не заключено необходимого соглашения, которое бы реализовывало их «суверенный статус». Также в ходе общения с журналистом посол заявил, что Крым «исторически был частью России», пока лидер СССР Никита Хрущев не передал его Украине.

В Кремле сделали заявление о выборах президента в 2024 году

Президентские выборы в России в следующем году состоятся, подготовка к ним будет проведена. Об этом рассказал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Любые выборы чрезвычайно важны, тем более выборы главы государства. Выступая перед Федеральным Собранием с ежегодным посланием, президент высказал свое отношение относительно предстоящих выборов: и муниципальных, и президентских. Поэтому выборы состоятся», - пояснил Песков, отметив, что к ним пройдет подготовка.

При этом он отметил, что давление и попытки вмешательства в выборы будут кратно увеличиваться на фоне обстановки в мире.

СМИ: Киев разрабатывал планы нападения на Москву в феврале

Украина собиралась нанести удары по территории России 24 февраля 2023 года, однако решила их отложить по просьбе американской стороны. Об этом сообщает Washington Post.

Так, атаки должны были быть приурочены к годовщине начала спецоперации. Как указало издание, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов готовился к нанесению ударов в глубоком тылу российской армии. Официальные лица в Вашингтоне были обеспокоены ситуацией, отмечает автор статьи.

В феврале официальные лица в Киеве активно занимались разработкой планов нападения на РФ, подчеркивается в публикации.

В Польше выступили против компромисса с Россией по Украине

Варшава выступает против компромиссного решения с Россий по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил экс-премьер Польши глава правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский, передает РИА Новости.

«Мы сегодня не знаем, как закончится война на Украине, есть предпосылки к тому, чтобы судить, что она закончится определенным компромиссом, а не окончательным решением», — считает политик.

По его мнению, такое развитие событий может стать дополнительной угрозой.

Вблизи Тайваня заметили китайский авианосец

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили десятки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что 38 беспилотников противника были уничтожены в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также в небе над Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 9721 единицу военной автомобильной спецтехники, 4647 орудий полевой артиллерии и минометов, 1094 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8821 боевую бронемашину, 415 зенитных ракетных комплексов, 3834 беспилотника, 411 самолетов и 228 вертолетов ВСУ.

Стало известно предполагаемое направление контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намереваются нанести контрудар в сторону населенного пункта Веселое, находящегося в 35 километрах к северо-западу от Мелитополя, окружив российские войска под Ореховым в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри», ссылаясь на источники.

«Цель наступления — населенный пункт Веселое, что находится на северо-западе от Мелитополя. Группировку ВС РФ планируется окружить в районе Орехова», — заявил источник канала.

Он также отметил, что есть вероятность форсирования Днепра украинскими подразделениями в районе Новой Каховки в Херсонской области.

Авиакомпания Lott сняла с рейса Дьяченко из-за российского паспорта

Польская авиакомпания Lott Airlines ("Лотт эйрлайнс") отказала теннисистке Виталии Дьяченко в вылете на турнир на Корсику из-за российского паспорта. Об этом спортсменка сообщила в понедельник в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Сегодня авиакомпания Lott Airlines отказала мне в вылете на турнир на Корсику по направлению Каир - Варшава - Ницца, так как я обладатель российского паспорта, - написала спортсменка. - Правила авиакомпании - запретить летать русским рейсами Lott Airlines. У меня были все письма поддержки от WTA (Женской теннисной ассоциации - прим. ТАСС), ITF (Международной теннисной федерации), но в современном мире это ничего не меняет для реальности. Кроме того, у меня были письма поддержки от моего папы, который родился на Украине и работает в ООН. В этом письме говорилось, что я его дочь (так как политика этой авиакомпании разрешает летать членам семьи людей, которые состоят в миссии и имеют дипломатический паспорт), но, похоже, и это правило перестало распространяться на меня".

Силуанов назвал уровень инфляции в России

Инфляция в России к текущему моменту опустилась до уровня в три процента, заявил министр финансов Антон Силуанов на марафоне «Знание. Первые». Его слова приводит ТАСС.

По мнению главы министерства, такой результат зафиксирован благодаря действиям правительства и Центробанка (ЦБ).

«Мы приняли необходимые решения, которые позволили нейтрализовать большую часть веденных санкций. <...> Мы справились с инфляцией, которая в феврале — марте [2022 года] скакнула до высоких уровней, сейчас инфляция 3 процента», — подчеркнул Силуанов.

Умерла дочь лидера рок-группы «Алиса»

Скончалась 36-летняя Мария Кинчева-Панфилова, дочь лидера российской рок-группы «Алиса» Константина Кинчева. Об этом пишет KP.RU.

Известно, что женщина умерла в результате внезапной остановки сердца. Отпевали ее в московском храме Трех Святителей на Кулишках.