Украина собиралась нанести удары по территории России 24 февраля 2023 года, однако решила их отложить по просьбе американской стороны. Об этом сообщает Washington Post.

Так, атаки должны были быть приурочены к годовщине начала спецоперации. Как указало издание, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов готовился к нанесению ударов в глубоком тылу российской армии. Официальные лица в Вашингтоне были обеспокоены ситуацией, отмечает автор статьи.

В феврале официальные лица в Киеве активно занимались разработкой планов нападения на РФ, подчеркивается в публикации.

Также сообщается, что Буданов дал поручение одному из своих офицеров по подготовке к массовым ударам 24 февраля. Кроме того, отмечается, что в стране обсуждалась возможность морского удара с использованием тротила по черноморскому портовому городу Новороссийск.