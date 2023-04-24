WP заявила о планах Украины нанести удары по территории России
Украина собиралась нанести удары по территории России 24 февраля 2023 года, однако решила их отложить по просьбе американской стороны. Об этом сообщает Washington Post.
Так, атаки должны были быть приурочены к годовщине начала спецоперации. Как указало издание, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов готовился к нанесению ударов в глубоком тылу российской армии. Официальные лица в Вашингтоне были обеспокоены ситуацией, отмечает автор статьи.
В феврале официальные лица в Киеве активно занимались разработкой планов нападения на РФ, подчеркивается в публикации.
Также сообщается, что Буданов дал поручение одному из своих офицеров по подготовке к массовым ударам 24 февраля. Кроме того, отмечается, что в стране обсуждалась возможность морского удара с использованием тротила по черноморскому портовому городу Новороссийск.
Россия инициировала проведение специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года.