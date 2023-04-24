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WP заявила о планах Украины нанести удары по территории России

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Украина собиралась нанести удары по территории России 24 февраля 2023 года, однако решила их отложить по просьбе американской стороны. Об этом сообщает Washington Post.

Так, атаки должны были быть приурочены к годовщине начала спецоперации. Как указало издание, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов готовился к нанесению ударов в глубоком тылу российской армии. Официальные лица в Вашингтоне были обеспокоены ситуацией, отмечает автор статьи.

В феврале официальные лица в Киеве активно занимались разработкой планов нападения на РФ, подчеркивается в публикации.

Киев готовил планы атак по силам России в Сирии с помощью курдов

Также сообщается, что Буданов дал поручение одному из своих офицеров по подготовке к массовым ударам 24 февраля. Кроме того, отмечается, что в стране обсуждалась возможность морского удара с использованием тротила по черноморскому портовому городу Новороссийск.

Россия инициировала проведение специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года.

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