$81.27-0.2189.46+0.11
1 час назад

В Польше выступили против компромисса с Россией по Украине

Lenta.ruиещё 4

Варшава выступает против компромиссного решения с Россий по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил экс-премьер Польши глава правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский, передает РИА Новости.

В Польше выступили против компромисса с Россией по Украине
Фото: EPA/TACCEPA/TACC

«Мы сегодня не знаем, как закончится война на Украине, есть предпосылки к тому, чтобы судить, что она закончится определенным компромиссом, а не окончательным решением», — считает политик.

По его мнению, такое развитие событий может стать дополнительной угрозой.

В Польше заявили о движении к созданию единого государства с Украиной

Он подчеркнул, что Варшава «не желает такого решения». Он добавил, что Польша полностью поддерживает украинцев в их желании, чтобы «вся их территория была освобождена».

В мире,Ярослав Качиньский,Партия "Право и справедливость",
92
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий