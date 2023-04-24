В Кремле сделали заявление о выборах президента в 2024 году

Президентские выборы в России в следующем году состоятся, подготовка к ним будет проведена. Об этом рассказал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Любые выборы чрезвычайно важны, тем более выборы главы государства. Выступая перед Федеральным Собранием с ежегодным посланием, президент высказал свое отношение относительно предстоящих выборов: и муниципальных, и президентских. Поэтому выборы состоятся», - пояснил Песков, отметив, что к ним пройдет подготовка.

При этом он отметил, что давление и попытки вмешательства в выборы будут кратно увеличиваться на фоне обстановки в мире.

В послании Федеральному собранию в 2023 году президент России Владимир Путин заявил, что выборы 2024-го пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических процедур. Окончательное решение о дате проведения президентских выборов будет принято Советом Федерации не ранее, чем за 100 дней, и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.