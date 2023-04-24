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В Кремле сделали заявление о выборах президента в 2024 году

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Президентские выборы в России в следующем году состоятся, подготовка к ним будет проведена. Об этом рассказал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Любые выборы чрезвычайно важны, тем более выборы главы государства. Выступая перед Федеральным Собранием с ежегодным посланием, президент высказал свое отношение относительно предстоящих выборов: и муниципальных, и президентских. Поэтому выборы состоятся», - пояснил Песков, отметив, что к ним пройдет подготовка.

При этом он отметил, что давление и попытки вмешательства в выборы будут кратно увеличиваться на фоне обстановки в мире.

В послании Федеральному собранию в 2023 году президент России Владимир Путин заявил, что выборы 2024-го пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических процедур. Окончательное решение о дате проведения президентских выборов будет принято Советом Федерации не ранее, чем за 100 дней, и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что президент России Владимир Путин еще не принял решение, будет ли он баллотироваться на пост главы государства. Сам российский лидер летом 2022 года отмечал, что наличие у него права избираться на новый президентский срок стабилизирует ситуацию в стране.

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