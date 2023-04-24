Посольство КНР удалило интервью посла с заявлением о Крыме

Посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью, в котором посол Лу Шай назвал Крым «изначально российским». Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg.

Согласно публикации, посольство выложило интервью посла на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте WeChat утром 24 апреля. Позднее стенограмму убрали с пометкой о том, что контент был «удален автором».

Напомним, что в интервью французскому телеканалу LCI Лу Шай заявил, что некоторые республики бывшего СССР «не имеют действующего статуса в соответствии с международным правом», поскольку не заключено необходимого соглашения, которое бы реализовывало их «суверенный статус». Также в ходе общения с журналистом посол заявил, что Крым «исторически был частью России», пока лидер СССР Никита Хрущев не передал его Украине.