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Посольство КНР удалило интервью посла с заявлением о Крыме

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Посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью, в котором посол Лу Шай назвал Крым «изначально российским». Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg.

Согласно публикации, посольство выложило интервью посла на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте WeChat утром 24 апреля. Позднее стенограмму убрали с пометкой о том, что контент был «удален автором».

Напомним, что в интервью французскому телеканалу LCI Лу Шай заявил, что некоторые республики бывшего СССР «не имеют действующего статуса в соответствии с международным правом», поскольку не заключено необходимого соглашения, которое бы реализовывало их «суверенный статус». Также в ходе общения с журналистом посол заявил, что Крым «исторически был частью России», пока лидер СССР Никита Хрущев не передал его Украине.

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Эти заявления вызвали резкую критику как со стороны стран Балтии, так и со стороны Украины. Кроме того, верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель назвал заявление Лу Шая «неприемлемым».

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