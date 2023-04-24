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На Украине заявили о грядущей знаковой битве

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Украина приближается к знаковой битве в своей новейшей истории. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны страны Кирилл Буданов в интервью «РБК-Украина».

На Украине заявили о грядущей знаковой битве
© lenta.ru

«Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда она начнется, это является тайной. Но все понимают, что мы к этому приближаемся», — сказал Буданов.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Гром-2» в подконтрольный Киеву город Запорожье. Он допустил, что «Гром-2» могут использовать для попытки нанесения ударов по Крыму.

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