Украина приближается к знаковой битве в своей новейшей истории. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны страны Кирилл Буданов в интервью «РБК-Украина».
«Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда она начнется, это является тайной. Но все понимают, что мы к этому приближаемся», — сказал Буданов.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Гром-2» в подконтрольный Киеву город Запорожье. Он допустил, что «Гром-2» могут использовать для попытки нанесения ударов по Крыму.