Пока вы не уснули: детали поездки Путина в зону СВО и обращение украинки Баюл к МОК

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В Кремле назвали дату поездки Путина в Херсонскую область и ЛНР

Президент России Владимир Путин посетил Херсонскую область и Луганскую народную республику в понедельник, 17 апреля. Предположения о том, что поездка состоялась в другое время, ошибочны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Это было вчера. Действительно, президент, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха у нас идет 40 дней, Пасха у нас отмечается, сейчас тем более пасхальная неделя. Поэтому ошибочно ухватились за эту фразу и сразу стали делать гипотезы о том, чего нет. Эта поездка состоялась вчера», - пояснил представитель Кремля.

Центробанк ответил на слухи о том, что он подчиняется мировой "закулисе"

Политику Банка России определяет исключительно совет директоров ЦБ, рассказал зампред регулятора Алексей Заботкин. Об этом пишет «Прайм».

Ведущий подкаста «Легкие деньги» попросил Заботкина прокомментировать распространяющиеся в интернете слухи о том, что ЦБ якобы выполняет указания так называемой «мировой закулисы».

Чиновник ответил, что восемь раз в году проходят регулярные заседания СБ. На них, после длительных обсуждений, принимаются ключевые решения по денежно-кредитной политике. Таким образом, подчеркнул Заботкин, к слухам следует относиться как к мифу.

Макрон предложит Китаю план мира между Россией и Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен совместно с Китаем разработать программу, которая может послужить основой для будущих переговоров между Россией и Украиной. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Bloomberg.

По данным источников издания, Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну начать работу с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И над созданием структуры, которая может быть использована в качестве основы для будущих переговоров.

«Французская стратегия предполагает, что переговоры между Россией и Украиной состоятся уже этим летом, если все пойдет хорошо», - отмечается в статье.

Производитель водки Absolut решил прекратить поставки в Россию

Шведский производитель водки Absolut принял решение о прекращении экспорта своей продукции в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора компании Стефани Дюрру.

Поводом для этого стала критика, возникшая после заявлений о планах фирмы частично возобновить поставки. Сообщения об этом начали появляться в СМИ на минувшей неделе.

«Признавая также обязанность заботиться о наших сотрудниках и партнерах, мы не можем подвергать их массированной критике во всех формах», - указано в заявлении Дюрру.

Зеленский посетил позиции ВСУ в Авдеевке

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных в Авдеевке в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом со ссылкой на пресс-службу украинского лидера пишет ТАСС.

«Зеленский посетил передовые позиции», - пояснили в пресс-службе.

В заявлении отмечается, что глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой «Донецк».

"Помогите нам": Украинская чемпионка обратилась к главе МОК из-за россиян

Украинская фигуристка, олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл в Томасу Баху из-за допуска российских спортсменов к турнирам.

Баюл заявила, что украинцы не хотят, чтобы российские спортсмены принимали участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже в нейтральном статусе.

«Помогите нам», — сказала она.

В США жестоко убили двух русских мужчин

Полиция американского штата Массачусетс начала расследование убийства двух мужчин, чьи тела с многочисленными ножевыми ранениями были обнаружены на складе iStorage в Бостоне, сообщает Общественная служба новостей.

По информации издания, погибшие перестали выходить на связь со своими друзьями и коллегами в конце марта. Сообщается что один из убитых был фотографом, второй работал в сфере кибербезопасности.

Дибров попал в ДТП в Москве

Телеведущий Дмитрий Дибров попал в аварию на северо-востоке Москвы. Полицейская машина врезалась в «Мерседес» звезды. Об этом пишет «Москва 24».

ДТП произошло на пересечении Звездного бульвара и Аргуновской улицы. Машина Диброва при повороте на Звездный бульвар задела полицейский микроавтобус, который ехал по полосе общественного транспорта.

Уточняется, что в результате аварии никто не пострадал. Сам телеведущий ждет эвакуатор на месте аварии.

Традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет

Традиционного очного шествия «Бессмертный полк» в России в 2023 году не будет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат Государственной думы РФ Елена Цунаева.