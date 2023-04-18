Традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет

Традиционного очного шествия «Бессмертный полк» в России в 2023 году не будет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат Государственной думы РФ Елена Цунаева.

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«К этому моменту уже ряд регионов отказались в силу угрозы, (в частности — прим. ред) Республика Крым. Это все-таки единая неделимая история, шествие "Бессмертный полк", если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты», — подчеркнула Цунаева.

Как отметила пресс-секретарь движения Ольга Байбулова, в этом году традиционный формат решили расширить для того, чтобы в течение всего дня чтить память героев. Как сообщает «Интерфакс», организаторы «решили уйти от формата одной улицы и одной площади, а пойти шире».

Как отметил сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка» Геннадий Иванов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», желающие смогут принять участие в акции новыми способами. В частности, это размещение портретов и описаний подвигов ветеранов на автомобилях, одежде, а также рассказы о подвигах предков в социальных сетях и другие.

Напомним, что «Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы участники движения проходят колонной с фотографиями своих родственников, которые участвовали в войне.