Макрон предложит Китаю план мира между Россией и Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен совместно с Китаем разработать программу, которая может послужить основой для будущих переговоров между Россией и Украиной. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Bloomberg.

По данным источников издания, Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну начать работу с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И над созданием структуры, которая может быть использована в качестве основы для будущих переговоров.

«Французская стратегия предполагает, что переговоры между Россией и Украиной состоятся уже этим летом, если все пойдет хорошо», - отмечается в статье.

Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече со своей германской коллегой Анналеной Бербок заявил о том, что Китай не намерен продавать вооружения какой-либо стороне конфликта на Украине и будет следить за экспортом товаров двойного назначения.