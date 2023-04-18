В США жестоко убили двух русских мужчин

Полиция американского штата Массачусетс начала расследование убийства двух мужчин, чьи тела с многочисленными ножевыми ранениями были обнаружены на складе iStorage в Бостоне, сообщает Общественная служба новостей.

По информации издания, погибшие перестали выходить на связь со своими друзьями и коллегами в конце марта. Сообщается что один из убитых был фотографом, второй работал в сфере кибербезопасности.