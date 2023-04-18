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16 минут назад

В Кремле назвали дату поездки Путина в Херсонскую область и ЛНР

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин посетил Херсонскую область и Луганскую народную республику в понедельник, 17 апреля. Предположения о том, что поездка состоялась в другое время, ошибочны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Это было вчера. Действительно, президент, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха у нас идет 40 дней, Пасха у нас отмечается, сейчас тем более пасхальная неделя. Поэтому ошибочно ухватились за эту фразу и сразу стали делать гипотезы о том, чего нет. Эта поездка состоялась вчера», - пояснил представитель Кремля.

Путин посетил штабы войск на Херсонском направлении и в ЛНР

В пресс-службе Кремля уточнили, что президент России посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров, а также поздравил их с церковным праздником. Это первое посещение главой государства ЛНР.

Также глава государства поздравил с Пасхой военнослужащих и в штабе группировки войск «Днепр» на херсонском направлении.

Пресс-секретарь президента России отметил, что для верховного главнокомандующего важно получать информацию о ходе СВО на месте. При этом, отвечая на вопрос об оценках Владимиром Путиным хода спецоперации, Песков заявил, что это прерогатива Минобороны, пишет РИА Новости.

«Это рутинная работа верховного главнокомандующего, что касается оценок состояния войск - это прерогатива министерства обороны, мы не имеем права давать какую-то информацию», - заявил Песков.

Россия проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса, которое подвергалось геноциду со стороны киевского режима.

Политика,Видео,Александр Лапин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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