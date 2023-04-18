В Кремле назвали дату поездки Путина в Херсонскую область и ЛНР

«Это было вчера. Действительно, президент, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха у нас идет 40 дней, Пасха у нас отмечается, сейчас тем более пасхальная неделя. Поэтому ошибочно ухватились за эту фразу и сразу стали делать гипотезы о том, чего нет. Эта поездка состоялась вчера», - пояснил представитель Кремля.