Зеленский посетил позиции ВСУ в Авдеевке

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных в Авдеевке в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом со ссылкой на пресс-службу украинского лидера пишет ТАСС.

«Зеленский посетил передовые позиции», - пояснили в пресс-службе.

В заявлении отмечается, что глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой «Донецк».

Ранее в районе Авдеевки украинские формирования предприняли несколько попыток наступления и были разбиты.

При этом в последнее время украинские чиновники выступают с противоречивыми заявлениями о «контрнаступлении», которое ранее анонсировали в США. В частности, в начале апреля премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что оно начнется летом. А 15 апреля на пресс-конференции в Вашингтоне он сообщил о том, что «контрнаступление начнется уже в ближайшее время».