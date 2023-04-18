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30 минут назад

Зеленский приехал на передовые позиции ВСУ в Авдеевке

Алиса Селезнёва

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных в Авдеевке в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом со ссылкой на пресс-службу украинского лидера пишет ТАСС.

Зеленский посетил позиции ВСУ в Авдеевке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Зеленский посетил передовые позиции», - пояснили в пресс-службе.

В заявлении отмечается, что глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой «Донецк».

Ранее в районе Авдеевки украинские формирования предприняли несколько попыток наступления и были разбиты.

При этом в последнее время украинские чиновники выступают с противоречивыми заявлениями о «контрнаступлении», которое ранее анонсировали в США. В частности, в начале апреля премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что оно начнется летом. А 15 апреля на пресс-конференции в Вашингтоне он сообщил о том, что «контрнаступление начнется уже в ближайшее время».

В свою очередь секретные документы Пентагона, которые оказались слиты в интернет, свидетельствуют о том, что США и их союзники поставляют на Украину оружие в преддверии наступления, которое запланировано на 30 апреля.

В мире,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,Пентагон,
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