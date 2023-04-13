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В ЕК пришли к выводу о необходимости вернуть России замороженные активы

Юристы Еврокомиссии (ЕК) считают, что замороженные в ЕС активы Центробанка России придется вернуть после окончания украинского кризиса. Об этом со ссылкой на немецкую газету Die Welt пишет ТАСС.

Страны Европы в ответ на спецоперации РФ на Украине решили заморозить резервы Банка России, а также попавших под санкции банков бизнесменов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Брюссель стремится конфисковать российские активы. Однако, как уточнила она, «юридически это непросто» и предстоит много работы. При этом лидеры европейских стран хотели передать замороженные российские активы на восстановление Украины.

Байден заявил об обеспокоенности фактом утечки материалов Пентагона

Президент США Джо Байден заявил об обеспокоенности фактом утечки материалов Пентагона.

Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что не беспокоится из-за содержания появившейся в СМИ информации из данных утечек.

В Кремле ответили на призыв Украины отдать Черное море НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Черное море необходимо превратить в «море НАТО».

«Мы обратили внимание (на это высказывание. — «Газета.Ru»), само по себе заявление основывается на двух противоречиях: НАТО и демилитаризация взаимоисключающие понятия. Черному морю никогда не бывать морем НАТО», — сказал представитель Кремля.

Появились подробности стрельбы в питерской школе

Согласно сообщению регионального Комитета здравоохранения, пострадавшие в результате стрельбы в одной из школ Санкт-Петербурга получили легкие ранения. Об этом пишет РЕН ТВ.

По официальным данным, четверо пострадавших, возрастом 14 лет, были доставлены в детскую городскую больницу, где их осмотрели медики. У них диагностированы ссадины конечностей и синяки. Госпитализация подросткам не потребовалась.

Россиянам дали совет о долларах

Аналитик «Алор Брокер» Андрей Эшкинин дал совет россиянам, которые купили доллары с целью потом продать подороже. По его словам, самое время сделать это сейчас, поскольку потенциал роста американской валюты к рублю практически исчерпан. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Покупать валюту сейчас неразумно», — считает он.

По словам Эшкина, вскоре на валютном рынке наступит коррекция, а существенных скачков в будущем не ожидается, если не произойдет форс-мажора.

Норвегия вышлет 15 сотрудников посольства РФ

Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников посольства РФ, сообщается на сайте МИД страны. Власти Норвегии считают их офицерами разведки, которые «занимаются деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом».

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт назвала решение выслать сотрудников посольства «ответом на изменившуюся ситуацию с безопасностью в Европе и усиление разведывательной угрозы со стороны России».

В Госдуме предложили сделать выходным понедельник после Пасхи

В Госдуме предложили сделать выходным днем понедельник после Пасхи. Как сообщает RT со ссылкой на копию законопроекта и пояснительную записку, соответствующую инициативу выдвинули депутаты от фракции ЛДПР.

Парламентарии отмечают, что большая часть населения России отмечает православный праздник. Как считает замглавы фракции Ярослав Нилов, еще один выходной после Пасхи не только продемонстрирует дань уважения глубоким историческим традициям православного общества, но и станет еще одним свидетельством признания государством особой роли православия в истории страны.

Непомнящий проиграл в четвертой партии матча за титул чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл китайцу Дину Лижэню в четвертой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

32-летний Непомнящий, для которого это вторая попытка завоевать мировую шахматную корону, играл черными фигурами. Партия завершилась на 47-м ходу. После четвертой партии счет вновь стал равным — 2:2.

СМИ: Apple отказалась от золота и вольфрама из РФ

Американская корпорация Apple официально отказалась от использования российских вольфрама, тантала и золота для производства своей продукции, но металлы из РФ продолжают поступать Apple и другим производителям смартфонов через третьи страны. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчетности Apple и Samsung об использовании металлов.

Отчеты были опубликованы в марте и посвящены итогам 2022 года. В документах в основном идет речь о металлах, которые используются для производства полупроводников и микросхем.

Муж Ахеджаковой заявил о ее нежелании покидать Россию

Супруг актрисы Лии Ахеджаковой Владимир Персиянинов в разговоре с изданием «Абзац» высказался о состоянии жены после обвинений в госизмене.

«Лия Меджидовна находится в Москве и не уезжает никуда. Сейчас ей нужно время для того, чтобы не реагировать на все выпады в свой адрес», — поделился Персиянинов.