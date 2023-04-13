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30 минут назад

Норвегия вышлет 15 сотрудников посольства РФ

Мария Иванова

Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников посольства РФ, сообщается на сайте МИД страны. Власти Норвегии считают их офицерами разведки, которые «занимаются деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом».

Норвегия вышлет 15 сотрудников посольства РФ
Фото: ТАССТАСС

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт назвала решение выслать сотрудников посольства «ответом на изменившуюся ситуацию с безопасностью в Европе и усиление разведывательной угрозы со стороны России».

«Это важный шаг для противодействия российской разведке в Норвегии и, таким образом, для защиты наших национальных интересов», — подчеркнула министр.

В МИД напомнили, что Норвегия выслала трех сотрудников российского посольства в апреле 2022 года, также сочтя их офицерами разведки.

«Я хотела бы подчеркнуть, что Норвегия стремится поддерживать нормальные дипломатические отношения с Россией, и что российские дипломаты приветствуются в Норвегии. Действия, которые мы предприняли сегодня, направлены на сокращение нежелательной разведывательной деятельности. Мы хотим, чтобы у России по-прежнему была действующая дипломатическая миссия в Норвегии», — отметила Хюитфельдт.

РБК ранее подсчитало, что с начала 2022 года из разных стран выслали более 600 российских дипломатических сотрудников разного ранга, РФ в ответ выслала 312 дипломатов.

Россия закрыла генконсульства Латвии, Литвы и Эстонии в Санкт-Петербурге, а также консульство Латвии и канцелярию генконсульства Эстонии в Пскове. В 2023-м РФ решила понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией в ответ на «недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине». Посол Эстонии покинул страну.

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