Норвегия вышлет 15 сотрудников посольства РФ

Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников посольства РФ, сообщается на сайте МИД страны. Власти Норвегии считают их офицерами разведки, которые «занимаются деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом».

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Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт назвала решение выслать сотрудников посольства «ответом на изменившуюся ситуацию с безопасностью в Европе и усиление разведывательной угрозы со стороны России».

«Это важный шаг для противодействия российской разведке в Норвегии и, таким образом, для защиты наших национальных интересов», — подчеркнула министр.

В МИД напомнили, что Норвегия выслала трех сотрудников российского посольства в апреле 2022 года, также сочтя их офицерами разведки.

«Я хотела бы подчеркнуть, что Норвегия стремится поддерживать нормальные дипломатические отношения с Россией, и что российские дипломаты приветствуются в Норвегии. Действия, которые мы предприняли сегодня, направлены на сокращение нежелательной разведывательной деятельности. Мы хотим, чтобы у России по-прежнему была действующая дипломатическая миссия в Норвегии», — отметила Хюитфельдт.

РБК ранее подсчитало, что с начала 2022 года из разных стран выслали более 600 российских дипломатических сотрудников разного ранга, РФ в ответ выслала 312 дипломатов.