Появились подробности стрельбы в питерской школе

Согласно сообщению регионального Комитета здравоохранения, пострадавшие в результате стрельбы в одной из школ Санкт-Петербурга получили легкие ранения. Об этом пишет РЕН ТВ.

По официальным данным, четверо пострадавших, возрастом 14 лет, были доставлены в детскую городскую больницу, где их осмотрели медики. У них диагностированы ссадины конечностей и синяки. Госпитализация подросткам не потребовалась.

Как сообщили в полиции Петербурга, ученик 9 класса во время перемены после первого урока произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в туалете в двух восьмиклассников. Позднее стало известно, что на улице возле школы он также стрелял в двух учеников 7 класса.