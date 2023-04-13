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1 час назад

Появились подробности стрельбы в питерской школе

Елена Прошина

Согласно сообщению регионального Комитета здравоохранения, пострадавшие в результате стрельбы в одной из школ Санкт-Петербурга получили легкие ранения. Об этом пишет РЕН ТВ.

По официальным данным, четверо пострадавших, возрастом 14 лет, были доставлены в детскую городскую больницу, где их осмотрели медики. У них диагностированы ссадины конечностей и синяки. Госпитализация подросткам не потребовалась.

Подросток устроил стрельбу в школе Санкт-Петербурга

Как сообщили в полиции Петербурга, ученик 9 класса во время перемены после первого урока произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в туалете в двух восьмиклассников. Позднее стало известно, что на улице возле школы он также стрелял в двух учеников 7 класса.

Правоохранительные органы оперативно прибыли на место ЧП и изъяли у школьника оружие. Его доставили в отдел полиции, где его отец также был приглашен для допроса.

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