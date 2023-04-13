Муж Ахеджаковой заявил о ее нежелании покидать Россию

Супруг актрисы Лии Ахеджаковой Владимир Персиянинов в разговоре с изданием «Абзац» высказался о состоянии жены после обвинений в госизмене.
«Лия Меджидовна находится в Москве и не уезжает никуда. Сейчас ей нужно время для того, чтобы не реагировать на все выпады в свой адрес», — поделился Персиянинов.
Муж народной артистки России заверил, что она не намерена уезжать за границу после предъявленных обвинений.
Несколько дней назад стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил генпрокурора Игоря Краснова признать Лию Ахеджакову иноагентом и возбудить в ее отношении несколько уголовных дел.
Бородин попросил привлечь Ахеджакову к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 («Государственная измена»), 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») и 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»). Кроме того, он предложил лишить Ахеджакову наград и почетных званий из-за проукраинских высказываний и критики спецоперации России на Украине.