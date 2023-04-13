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21 минуту назад

Муж Ахеджаковой заявил, что актриса не намерена покидать Россию после обвинений в госизмене

Газета.Ruиещё 12

Супруг актрисы Лии Ахеджаковой Владимир Персиянинов в разговоре с изданием «Абзац» высказался о состоянии жены после обвинений в госизмене.

Муж Ахеджаковой заявил о ее нежелании покидать Россию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Лия Меджидовна находится в Москве и не уезжает никуда. Сейчас ей нужно время для того, чтобы не реагировать на все выпады в свой адрес», — поделился Персиянинов.

Муж народной артистки России заверил, что она не намерена уезжать за границу после предъявленных обвинений.

Несколько дней назад стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил генпрокурора Игоря Краснова признать Лию Ахеджакову иноагентом и возбудить в ее отношении несколько уголовных дел.

Бородин попросил привлечь Ахеджакову к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 («Государственная измена»), 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») и 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»). Кроме того, он предложил лишить Ахеджакову наград и почетных званий из-за проукраинских высказываний и критики спецоперации России на Украине.

Общество,Безопасность,Громкие уголовные дела ,Генеральный прокурор,Виталий Бородин,Игорь Краснов,
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