Муж Ахеджаковой заявил о ее нежелании покидать Россию

Супруг актрисы Лии Ахеджаковой Владимир Персиянинов в разговоре с изданием «Абзац» высказался о состоянии жены после обвинений в госизмене.

«Лия Меджидовна находится в Москве и не уезжает никуда. Сейчас ей нужно время для того, чтобы не реагировать на все выпады в свой адрес», — поделился Персиянинов.

Муж народной артистки России заверил, что она не намерена уезжать за границу после предъявленных обвинений.

Несколько дней назад стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил генпрокурора Игоря Краснова признать Лию Ахеджакову иноагентом и возбудить в ее отношении несколько уголовных дел.