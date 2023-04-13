В Кремле ответили на призыв Украины отдать Черное море НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Черное море необходимо превратить в «море НАТО».
«Мы обратили внимание (на это высказывание. — «Газета.Ru»), само по себе заявление основывается на двух противоречиях: НАТО и демилитаризация взаимоисключающие понятия. Черному морю никогда не бывать морем НАТО», — сказал представитель Кремля.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Черное море должно стать внутренними водами НАТО. Он также призвал к демилитаризации Черного моря, чтобы «мирные страны могли использовать его для торговли и путешествий».
4 апреля Кулеба назвал членство Украины в НАТО лучшим вариантом для евроатлантической безопасности.
12 апреля Песков заявил, что Москва и без каких-либо утечек документов Соединенных Штатов проинформирована о вовлеченности стран Североатлантического альянса в ситуацию на Украине.