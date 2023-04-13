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14 минут назад

Песков: Черному морю никогда не бывать морем НАТО

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Черное море необходимо превратить в «море НАТО».

В Кремле ответили на призыв Украины отдать Черное море НАТО
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«Мы обратили внимание (на это высказывание. — «Газета.Ru»), само по себе заявление основывается на двух противоречиях: НАТО и демилитаризация взаимоисключающие понятия. Черному морю никогда не бывать морем НАТО», — сказал представитель Кремля.

Украина призвала отдать Черное море НАТО

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Черное море должно стать внутренними водами НАТО. Он также призвал к демилитаризации Черного моря, чтобы «мирные страны могли использовать его для торговли и путешествий».

4 апреля Кулеба назвал членство Украины в НАТО лучшим вариантом для евроатлантической безопасности.

12 апреля Песков заявил, что Москва и без каких-либо утечек документов Соединенных Штатов проинформирована о вовлеченности стран Североатлантического альянса в ситуацию на Украине.

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