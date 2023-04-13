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54 минуты назад

В Госдуме предложили сделать выходным понедельник после Пасхи

Никита Бородкин

В Госдуме предложили сделать выходным днем понедельник после Пасхи. Как сообщает RT со ссылкой на копию законопроекта и пояснительную записку, соответствующую инициативу выдвинули депутаты от фракции ЛДПР.

В Госдуме предложили сделать выходным понедельник после Пасхи
Фото: Ura.ru/TACCUra.ru/TACC

Парламентарии отмечают, что большая часть населения России отмечает православный праздник. Как считает замглавы фракции Ярослав Нилов, еще один выходной после Пасхи не только продемонстрирует дань уважения глубоким историческим традициям православного общества, но и станет еще одним свидетельством признания государством особой роли православия в истории страны.

Госдума может принять длинные майские выходные уже в этом году

Вместе с тем общее количество нерабочих праздничных дней в году не увеличится, поскольку речь идет лишь о переносе одного из выходных дней и об оптимизации календаря «для празднования Пасхального понедельника».

Напомним, что ранее депутаты от партии «Новые люди» внесли в нижнюю палату парламента законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно. Для этого они предложили сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня.

Общество,Ярослав Нилов,ЛДПР,Госдума,
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