В Госдуме предложили сделать выходным понедельник после Пасхи

В Госдуме предложили сделать выходным днем понедельник после Пасхи. Как сообщает RT со ссылкой на копию законопроекта и пояснительную записку, соответствующую инициативу выдвинули депутаты от фракции ЛДПР.

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Парламентарии отмечают, что большая часть населения России отмечает православный праздник. Как считает замглавы фракции Ярослав Нилов, еще один выходной после Пасхи не только продемонстрирует дань уважения глубоким историческим традициям православного общества, но и станет еще одним свидетельством признания государством особой роли православия в истории страны.

Вместе с тем общее количество нерабочих праздничных дней в году не увеличится, поскольку речь идет лишь о переносе одного из выходных дней и об оптимизации календаря «для празднования Пасхального понедельника».