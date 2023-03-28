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25 минут назад

Пока вы не уснули: задача оборонным предприятиям РФ и послание Лукашенко к народу

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Шойгу поставил задачу российским оборонным предприятиям

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Челябинской и Кировской областей и дал ряд поручений представителям промышленности этих регионов. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Министр изучил производство артиллерийских, танковых и минометных снарядов, а также неуправляемых авиационных ракет.

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В Минске высказались о военном сотрудничестве с Москвой

Размещение ядерных боезарядов на территории Белоруссии и обучение белорусских пилотов управлению самолетами со специфическими боеприпасами не противоречит ДНЯО, об этом заявили в МИД страны, пишет ТАСС.

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Лукашенко решил обратиться с посланием к белорусскому народу

Ожидается, что 31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием к народу и парламенту. Предположительно речь в нем пойдет о стратегии развития страны на ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

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Бах поддержал возвращение россиян и белорусов на соревнования

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил в защиту планов вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Об этом сообщает РИА Новости.

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ЦБ указал на труднообъяснимый рост стоимости жилья в России

Стоимость жилья выросла с 2020 года значительно выше, чем доходы граждан страны. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России», передает ТАСС.

Из этого следует, что доступность жилья «как минимум не растет», констатировал он.

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МО РФ впервые сообщило о перехвате боеприпаса GLSDB

Российские средства ПВО перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB - бомбу малого диаметра наземного базирования. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Снаряд GLSDB был разработан компаниями Boeing и Saab Group - они модифицировали бомбу малого диаметра (SDB), добавив ракетный двигатель.

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Новое черное кольцо появилось в небе над столичным регионом

Соцсети

Новое черное кольцо появилось в небе над столичным регионом, передает телеканал "Москва 24".

Очередное странное летающее кольцо заметили в жилых кварталах Тимохово, в окрестностях Богородского городского округа. По всей вероятности, кольцо летит со стороны полигона по переработке отходов или ТЭЦ.

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Трамп призвал американцев молиться из-за планов по ядерному оружию России

Администрация президента США Джо Байдена виновна в возможной эскалации, которая может последовать за решением президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии. Об этом заявил экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет Newsweek.

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Сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» Левин погиб в ДТП

Сооснователь сети ресторанов «Сыроварня», кондитер Алексей Левин погиб вместе с семьей в ДТП в Орловской области. Как сообщает Telegram-канал Mash, в его машину на большой скорости лоб в лоб врезался грузовик.

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Галкин* оправдался за шутки о коллегах на концертах за границей

Юморист Максим Галкин (признан в России иноагентом) ответил на обвинения в разжигании ненависти после того, как несколько раз пошутил над своими коллегами на своих концертах за границей. Как сообщает StarHit, накануне его выступление с едкими шутками в сторону деятелей российского шоу-бизнеса раскритиковал один из подписчиков в соцсетях.

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