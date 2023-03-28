Очередное странное летающее кольцо заметили в жилых кварталах Тимохово, в окрестностях Богородского городского округа. По всей вероятности, кольцо летит со стороны полигона по переработке отходов или ТЭЦ.

Между тем эксперты по-прежнему не видят ничего мистического в появлении черных колец над Москвой и Подмосковьем. Например, синоптик Николай Терешонок уверен, что это просто выброс дыма из трубы, который должен скоро развеяться.