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43 минуты назад

В Подмосковье в небе вновь возникло черное кольцо

Российская Газетаиещё 2

Новое черное кольцо появилось в небе над столичным регионом, передает телеканал "Москва 24".

Очередное странное летающее кольцо заметили в жилых кварталах Тимохово, в окрестностях Богородского городского округа. По всей вероятности, кольцо летит со стороны полигона по переработке отходов или ТЭЦ.

Черное кольцо в небе над Строгино попало на видео

Между тем эксперты по-прежнему не видят ничего мистического в появлении черных колец над Москвой и Подмосковьем. Например, синоптик Николай Терешонок уверен, что это просто выброс дыма из трубы, который должен скоро развеяться.

Напомним, что в понедельник, 27 марта, черное кольцо появилось над столичным районом Строгино.

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