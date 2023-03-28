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Лукашенко обратится с посланием к белорусам

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Ожидается, что 31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием к народу и парламенту. Предположительно речь в нем пойдет о стратегии развития страны на ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы президентской администрации Игоря Сергеенко, это знаковое мероприятие, фундаментальное. Он добавил, что в своем выступлении глава государства определит стратегию развития Белоруссии на ближайшую перспективу «в условиях динамично меняющейся геополитической обстановки».

Лукашенко заявил об усталости быть президентом

Ранее сообщалось, что Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства обсудит с президентом России Владимиром Путиным вопросы безопасности. Он подчеркнул, что это актуальная тема в связи с последними событиями в недружественных странах.

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