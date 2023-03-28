Ожидается, что 31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием к народу и парламенту. Предположительно речь в нем пойдет о стратегии развития страны на ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы президентской администрации Игоря Сергеенко, это знаковое мероприятие, фундаментальное. Он добавил, что в своем выступлении глава государства определит стратегию развития Белоруссии на ближайшую перспективу «в условиях динамично меняющейся геополитической обстановки».