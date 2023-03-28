Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Челябинской и Кировской областей и дал ряд поручений представителям промышленности этих регионов. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Министр изучил производство артиллерийских, танковых и минометных снарядов, а также неуправляемых авиационных ракет.

По итогам посещения заводов Шойгу дал задачу нарастить производство всей выпускаемой этими заводами военной продукции.