Галкин* оправдался за шутки о коллегах на концертах за границей

Юморист Максим Галкин (признан в России иноагентом) ответил на обвинения в разжигании ненависти после того, как несколько раз пошутил над своими коллегами на своих концертах за границей. Как сообщает StarHit, накануне его выступление с едкими шутками в сторону деятелей российского шоу-бизнеса раскритиковал один из подписчиков в соцсетях.

Фото: ТАСС ТАСС

Автор критического комментария признался, что не понимает, «о чем можно шутить в данной ситуации».

«Почему в зале сидят люди и ржут?! Что смешного происходит в мире? Наоборот — много горя и слез», — подчеркнул он.

Галкин* в ответ заявил, что юмор нужен людям в непростые времена, а комментатор неправ в своем суждении. Кроме того, комик спросил у подписчика, что лично делает он, «чтобы в мире было меньше горя и слез».

Другие пользователи соцсетей также высказали мнение, что юморист таким образом разжигает ненависть и разрывает связи с теми, с кем когда-то близко дружил.

Напомним, что в своих выступлениях Галкин* периодически шутит над бывшими коллегами по российскому шоу-бизнесу. В частности, на концерте в США он высмеял Евгения Петросяна, заявив, что если у него заберут пенсию, то он «еще лет 200 в Дубае будет отдыхать».

Также в одном из своих номеров он рассказал о страшном сне, в котором его преследуют российские звезды на кладбище. По словам Галкина*, он шел по кладбищу среди могил, как вдруг прозвучала песня SHAMAN «Встанем», и его начали окружать коллеги из шоу-бизнеса.