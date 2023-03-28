Размещение ядерных боезарядов на территории Белоруссии и обучение белорусских пилотов управлению самолетами со специфическими боеприпасами не противоречит ДНЯО, об этом заявили в МИД страны, пишет ТАСС.

Как пояснили в МИД Белоруссии, военное сотрудничество с Россией осуществляется в строгом соответствии с международным правом. Поэтому бучение летчиков, способных маневрировать самолетами с точным вооружением, модернизация этих самолетов и размещение ядерных боеголовок на белорусской земле без предоставления Минску командования и доступа к соответствующей технике не противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В ведомстве также подчеркнули, что такая практика вводится уже не первый раз. Там добавили, что в частности в НАТО давно существует подобное, когда сотрудничают ядерная и неядерная страна.