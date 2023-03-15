В Азербайджане заявили о незаинтересованности Армении в мирном договоре

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Армения не заинтересована в мирном договоре, так как Ереван выступает против пунктов, исключающих территориальные претензии к Баку в тексте соглашения. Его слова передает РИА Новости.

«Армения не заинтересована в мирном соглашении, потому что выступает против пунктов, исключающих территориальные претензии к Азербайджану в тексте мирного соглашения, поощряет будущие нарушения даже во время подготовки текста соглашения», — сказал он.

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Гаджизаде отметил, что армянская сторона скрывает эти «неконструктивные подходы». Он также назвал неприемлемыми использование премьер-министром Армении Николом Пашиняном таких выражений, как «народ и правительство Карабаха», и попытку его «вмешательства» в вопрос диалога Азербайджана с армянскими жителями региона.

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, стороны обсудили необходимость решения всех вопросов Нагорного Карабаха в тесном контакте с российскими миротворцами.

«В ходе обсуждения текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха Владимир Путин подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны рассмотрели аспекты реализации положений трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов.

Ранее в Минобороны России заявили, что азербайджанские военные обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов непризнанного Нагорного Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что передал в понедельник в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным информацию о возможной эскалации в Нагорном Карабахе.

"Разговор с президентом Российской Федерации в основном был посвящен опасности эскалации в Нагорном Карабахе, и я подчеркнул, что в зоне ответственности российских миротворцев есть проблемы, и передал некоторую информацию", - отметил он во вторник на пресс-конференции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил сделать США и Германию посредниками в переговорах с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости.

Если Баку не устраивает участие Франции в переговорах, отметил премьер, то формат можно расширить, подключив к обсуждению Германию и США.

В ноябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Франция не может быть посредником в переговорах между Баку и Ереваном. Он также осудил французского лидера Эммануэля Макрона, выступившего с обвинениями в адрес Азербайджана.

До этого Макрон, говоря о конфликте Азербайджана и Армении, назвал роль России в нем дестабилизирующей. Президент уверен, что Москва «явно играла в игру Азербайджана с турецким пособничеством и вернулась туда, чтобы ослабить Армению».

Минобороны Азербайджана сообщило о погибших и раненых в результате боевого столкновения в воскресенье в Карабахе, передает ТАСС.

Как заявили в ведомстве, утром 5 марта подразделения азербайджанской армии попытались остановить для досмотра армянский автомобиль, а пассажиры автомобиля открыли огонь по азербайджанским военным. В результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон.

Ранее глава Министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в подготовке мирного договора между Баку и Ереваном есть определенный прогресс. Об этом глава азербайджанского дипведомства заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Байрамов подчеркнул, что Азербайджан намерен продолжать поиск "взаимоприемлемых решений" для улучшения отношений с Арменией. Он также отметил, что переговоры между Ереваном и Баку в режиме онлайн проявляют себя неэффективно и призвал Армению вернуться за стол переговоров.

Министерство иностранных дел Армении квалифицировало действия азербайджанской диверсионной группы, в результате которых погибло три человека как терроризм. Заявление внешнеполитического ведомства страны опубликовано в воскресенье на официальном сайте.

"В результате диверсионной атаки, совершенной вооруженными силами Азербайджана в Нагорном Карабахе 5 марта, погибли трое сотрудников паспортно-визового отдела МВД Нагорного Карабаха, один человек ранен. Факты доказывают, что это провокация, заранее спланированная высшим руководством Азербайджана. Действия азербайджанской диверсионной группы нельзя квалифицировать никак иначе, чем терроризм. Почти три месяца заблокирован Лачинский коридор, что приводит к гуманитарной катастрофе. Параллельно с этим Азербайджан продолжает террор в отношении армянского населения Нагорного Карабаха, конечной целью которого является этническая чистка", - говорится в заявлении МИД.

В документе министерства отмечается, что после того, как 22 февраля Международный суд ООН удовлетворил ходатайство Армении в отношении Азербайджана, азербайджанская сторона не только не предприняла шагов к исполнению юридически обязывающего решения суда, но и совершила новые преступления, в том числе в отношении мирного населения.

"Действия Азербайджана показывают, что нужны гарантии прав и безопасности населения Нагорного Карабаха и необходимость международного участия в них. Армения призывает международное сообщество, страны и международные организации, заинтересованные в установлении реального мира в нашем регионе, решительно осудить применение Азербайджаном силы и угрозы силой и принять активные меры для исключения дальнейших нарушений Азербайджаном собственных международных обязательств", - отмечается в заявлении

МИД Армении считает, что в сложившихся условиях направление международной группы по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах становится жизненной необходимостью.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова утверждает, что Москва серьезно обеспокоена обострением напряженности в Нагорном Карабахе и призывает стороны к сдержанности. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, в последние дни наблюдались неоднократные нарушения режима прекращения огня, а 5 марта произошел вооруженный инцидент, который повлек человеческие жертвы с армянской и азербайджанской сторон.

"Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации", — говорится в заявлении Захаровой.

Она подчеркнула, что российская сторона "подтверждает необходимость неукоснительного соблюдения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта".

Специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар заявил, что инцидент в Нагорном Карабахе, который произошел в воскресенье, 5 марта, говорит о необходимости продвижения переговоров между Баку и Ереваном. Об этом он написал в своем Twitter.

Он указал, что рассчитывает провести в Баку предметные обсуждения с руководством Азербайджана для продвижения мирного процесса после встречи в феврале в Мюнхене госсекретаря США Энтони Блинкена, азербайджанского президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

МИД Армении

"Сегодняшний смертельный инцидент подчеркивает настоятельную необходимость продвижения переговоров для достижения стабильности и справедливого мира", - указал Клаар.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым карабахский конфликт, а также ситуацию на Украине и ее влияние на Азербайджан и Закавказье. Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, по словам Шольца, должно осуществиться на основе принципа территориальной целостности Армении и Азербайджана.

Глава правительства Германии отметил, что обсудил с Алиевым специальную военную операцию РФ на Украине и "ее влияние на Азербайджан и Закавказье".

"Я ясно изложил нашу позицию", - сказал Шольц во вторник в Берлине на совместной пресс-конференции с Алиевым.

Россия, по его утверждению, должна вывести свои войска с Украины. В то же время он подчеркнул, что Германия обеспокоена ситуацией в Нагорном Карабахе.

"Для нас важно, чтобы длительный конфликт между Азербайджаном и Арменией был урегулирован мирным путем", - указал канцлер ФРГ.

"Наша общая цель должна состоять в том, чтобы быстро привести этот конфликт к прочному и устойчивому решению на благо людей в пригородах Карабаха. Мирное урегулирование конфликта должно осуществиться на основе принципа территориальной целостности Армении и Азербайджана. Это включает в себя безопасность населения в Карабахе", - констатировал Шольц. Вместе с тем он заверил, что "Германия готова оказать свою поддержку".

Говоря о размещении гражданской миссии Евросоюза в Армении (EUMA), глава кабмина ФРГ заметил, что Берлин поддерживает ее и обеспечивает руководство миссией. Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном, как резюмировал канцлер ФРГ, должна произойти как можно скорее.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку разработал проект для переселения бывших азербайджанских беженцев на территорию Карабаха, передает РИА Новости. По его словам, сначала будет переселено около 400 человек.

"Мы уже разработали программу и уже реализовали первый пилотный проект и переселили более четырехсот бывших беженцев. И мы планируем переселить еще сотни тысяч бывших беженцев", - отметил Алиев.

Как указал президент Азербайджана, в настоящее время территория Карабаха, возвращенная Баку по итогам конфликта 2020 года, "лежит в руинах". Он также добавил, что речь идет об участке земли, который по своим размерам равен площади современного Ливана.

Ранее сообщалось, что Армения обвинила Азербайджан в медленной этнической чистке в Нагорном Карабахе. Как заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян, действия Баку поставили жителей региона на грань гуманитарной катастрофы.

Баку полагает неприемлемыми попытки властей Армении включить пункт о Нагорном Карабахе в мирное соглашение, рассказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Об этом пишет портал Report.

Гаджиев подчеркнул, что президент республики Ильхам Алиев ранее неоднократно озвучивал позицию страны по этому вопросу.

По его мнению, пояснил чиновник, следует разделять переговоры по мирному договору между двумя государствами, и дискуссию с населением Карабаха.

Ереван изначально пытался включить карабахский вопрос в мирный договор, но такая позиция неприемлема для Баку, пояснил Гаджиев.