Баку заявил о незаинтересованности Еревана в мирном договоре

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Армения не заинтересована в мирном договоре, так как Ереван выступает против пунктов, исключающих территориальные претензии к Баку в тексте соглашения. Его слова передает РИА Новости.

«Армения не заинтересована в мирном соглашении, потому что выступает против пунктов, исключающих территориальные претензии к Азербайджану в тексте мирного соглашения, поощряет будущие нарушения даже во время подготовки текста соглашения», — сказал пресс-секретарь.

Гаджизаде отметил, что армянская сторона скрывает эти «неконструктивные подходы». Он также назвал неприемлемыми использование премьер-министром Армении Николом Пашиняном таких выражений, как «народ и правительство Карабаха», и попытку его «вмешательства» в вопрос диалога Азербайджана с армянскими жителями региона.