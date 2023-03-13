Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина с Пашиняном

«В ходе обсуждения текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха Владимир Путин подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами», — говорится в сообщении на сайте Кремля.