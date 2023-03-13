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1 час назад

Путин обсудил с Пашиняном вопросы обеспечения безопасности Нагорного Карабаха

RT на русскомиещё 11

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, стороны обсудили необходимость решения всех вопросов Нагорного Карабаха в тесном контакте с российскими миротворцами.

Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина с Пашиняном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В ходе обсуждения текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха Владимир Путин подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны рассмотрели аспекты реализации положений трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов.

Ранее в Минобороны России заявили, что азербайджанские военные обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов непризнанного Нагорного Карабаха.

Политика,Владимир Путин,Минобороны России,
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