Алиев заявил о желании переселить в Карабах сотни тысяч бывших азербайджанских беженцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку разработал проект для переселения бывших азербайджанских беженцев на территорию Карабаха, передает РИА Новости. По его словам, сначала будет переселено около 400 человек.
"Мы уже разработали программу и уже реализовали первый пилотный проект и переселили более четырехсот бывших беженцев. И мы планируем переселить еще сотни тысяч бывших беженцев", - отметил Алиев.
Как указал президент Азербайджана, в настоящее время территория Карабаха, возвращенная Баку по итогам конфликта 2020 года, "лежит в руинах". Он также добавил, что речь идет об участке земли, который по своим размерам равен площади современного Ливана.
Ранее сообщалось, что Армения обвинила Азербайджан в медленной этнической чистке в Нагорном Карабахе. Как заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян, действия Баку поставили жителей региона на грань гуманитарной катастрофы.