Ереван назвал действия диверсантов Азербайджана терроризмом

Министерство иностранных дел Армении квалифицировало действия азербайджанской диверсионной группы, в результате которых погибло три человека как терроризм. Заявление внешнеполитического ведомства страны опубликовано в воскресенье на официальном сайте.

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"В результате диверсионной атаки, совершенной вооруженными силами Азербайджана в Нагорном Карабахе 5 марта, погибли трое сотрудников паспортно-визового отдела МВД Нагорного Карабаха, один человек ранен. Факты доказывают, что это провокация, заранее спланированная высшим руководством Азербайджана. Действия азербайджанской диверсионной группы нельзя квалифицировать никак иначе, чем терроризм. Почти три месяца заблокирован Лачинский коридор, что приводит к гуманитарной катастрофе. Параллельно с этим Азербайджан продолжает террор в отношении армянского населения Нагорного Карабаха, конечной целью которого является этническая чистка", - говорится в заявлении МИД.

В документе министерства отмечается, что после того, как 22 февраля Международный суд ООН удовлетворил ходатайство Армении в отношении Азербайджана, азербайджанская сторона не только не предприняла шагов к исполнению юридически обязывающего решения суда, но и совершила новые преступления, в том числе в отношении мирного населения.

"Действия Азербайджана показывают, что нужны гарантии прав и безопасности населения Нагорного Карабаха и необходимость международного участия в них. Армения призывает международное сообщество, страны и международные организации, заинтересованные в установлении реального мира в нашем регионе, решительно осудить применение Азербайджаном силы и угрозы силой и принять активные меры для исключения дальнейших нарушений Азербайджаном собственных международных обязательств", - отмечается в заявлении