В Баку исключили включение карабахского вопроса в мирное соглашение

Баку полагает неприемлемыми попытки властей Армении включить пункт о Нагорном Карабахе в мирное соглашение, рассказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Об этом пишет портал Report.

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Гаджиев подчеркнул, что президент республики Ильхам Алиев ранее неоднократно озвучивал позицию страны по этому вопросу.

По его мнению, пояснил чиновник, следует разделять переговоры по мирному договору между двумя государствами, и дискуссию с населением Карабаха.

Ереван изначально пытался включить карабахский вопрос в мирный договор, но такая позиция неприемлема для Баку, пояснил Гаджиев.