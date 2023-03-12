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39 минут назад

В Баку исключили включение карабахского вопроса в мирное соглашение

Илья Родин

Баку полагает неприемлемыми попытки властей Армении включить пункт о Нагорном Карабахе в мирное соглашение, рассказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Об этом пишет портал Report.

В Баку исключили включение карабахского вопроса в мирное соглашение
Фото: 

Гаджиев подчеркнул, что президент республики Ильхам Алиев ранее неоднократно озвучивал позицию страны по этому вопросу.

По его мнению, пояснил чиновник, следует разделять переговоры по мирному договору между двумя государствами, и дискуссию с населением Карабаха.

Ереван изначально пытался включить карабахский вопрос в мирный договор, но такая позиция неприемлема для Баку, пояснил Гаджиев.

Помощник президента объяснил это тем, что проблемы Карабаха являются сугубо внутренним делом Азербайджана. Соответственно, добавил он, власти республики не планируют обсуждать эту тему с третьей стороной.

В мире,Хикмет Гаджиев,Ильхам Алиев,
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