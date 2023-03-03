Пока вы не уснули: МИД о планах Киева по захвату Крыма и консервация «Северных потоков»

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В МИД обвинили Украину в планировании военного захвата Крыма

Украинские власти продолжают планировать военный захват Крыма и нанесение ударов по полуострову. Об этом заявили в МИД России. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

В министерстве также напомнили, что заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд во время выступления на виртуальном мероприятии Центра Карнеги назвала военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Украины. В МИД предположили, что таким образом американские власти «рассчитывают заработать дополнительные очки на "крымской кампании" к предстоящим выборам».

"Северные потоки" планируется законсервировать

Российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» планируется законсервировать поскольку пока нет плана их ремонта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Российские подводные газопроводы «Северный поток» будут закрыты и законсервированы, поскольку нет планов по их ремонту или возобновлению работы», — говорится в сообщении.

Путин подписал указ о работе предприятий гособоронзаказа при военном положении

Российские предприятия, выполняющие работы в рамках государственного оборонного заказа, но нарушающие свои обязательства, перейдут под внешнее управление в случае введения военного положения. Об этом говорится в указе президента страны Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вносит изменения в закон «О военном положении». Они подразумевают приостановку прав собственников или акционеров предприятия и полномочий его органов управления до отмены военного положения. Новую управляющую организацию должен будет выбрать Минпромторг, в том числе она сможет исполнять обязанности акционеров.

Лавров: "Мы не позволим Западу снова взрывать газопроводы"

Новые подрывы газопроводов Западом Россия не допустит. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе международной политологической конференции «Диалог Райсина», передает ТАСС.

«Мы не позволим им [Западу] снова взрывать газопроводы», - подчеркнул он.

По словам министра, российская сторона призывала расследовать ситуацию со взрывами на «Северных потоках», однако этот запрос мгновенно отклонили.

ФСБ опубликовала видео с места атаки диверсантов в Брянской области

ФСБ России опубликовала видео с места атаки украинских диверсантов в Брянской области.

На видео показаны автомобили "Жигули" и "Нива", расстрелянные украинскими боевиками. Внутри машин - убитые водители в гражданской одежде.

Также демонстрируются мины-ловушки, установленные на дереве. Судя по маркировке, они были произведены в Германии. Далее показан оставленный националистами стреляный тубус от гранатомета иностранного производства.

Пригожин: Артемовск фактически окружен российскими силами

Артемовск фактически окружен российскими силами. Об этом в пятницу, 3 марта, заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин.

— Подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут (украинское название Артемовска — прим «ВМ») — осталась одна дорога. Клещи сжимаются... Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей, и их жизнь под Бахмутом коротка, — передает слова Пригожина Telegram-канал пресс-службы.

Над Енакиевом в ДНР сбили самолет

Самолет сбит над территорией города Енакиево в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Романа Храменкова.

По словам чиновника, оба летчика смогли катапультироваться. Храменков опубликовал фотографию, на которой видно, что над предположительным местом крушения самолета поднимается дым.

Мэр призвал граждан уйти с улиц в защищенные места. Принадлежность самолета выясняется, подробности происшествия уточняются.

Цена на газ в Европе упала ниже $500

В пятницу стоимость газа в Европе на биржевых торгах упала ниже $500 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Такая картина наблюдается впервые с 23 августа 2021 года. Суммарное снижение цены за день составило 3%.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $498,5 за 1 тыс. куб. м, или €45,4 за МВт•ч.

Нобелевского лауреата приговорили к 10 годам колонии в Минске

Белорусский суд приговорил Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого к 10 годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.

В пятницу Суд Ленинского района Минска признал Беляцкого виновным в контрабанде и других действиях, нарушающих общественный порядок. Он получил 10 лет исправительной колонии усиленного режима. Также реальные сроки получили Валентин Стефанович – его осудили на 9 лет колонии, а также Владимир Лабкович – он осужден на 7 лет заключения.

«Райффайзенбанк» приостановил открытие счетов ряду клиентов

Райффайзенбанк приостановил открытие счетов для новых клиентов - юридических лиц, а также ограничил открытие новых счетов в валюте для уже действующих клиентов. Ограничения связаны с большим количество новых заявок, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.