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1 час назад

В МИД обвинили Украину в планировании военного захвата Крыма

Lenta.ru

Украинские власти продолжают планировать военный захват Крыма и нанесение ударов по полуострову. Об этом заявили в МИД России. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

В министерстве также напомнили, что заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд во время выступления на виртуальном мероприятии Центра Карнеги назвала военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Украины. В МИД предположили, что таким образом американские власти «рассчитывают заработать дополнительные очки на "крымской кампании" к предстоящим выборам».

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В ведомстве также заявили, что 50-летний срок санкций, которые ввела Украина против России, отражает представление Киева о продолжительности российско-украинского конфликта.

Политика,Видео,Виктория Нуланд,МИД России,
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