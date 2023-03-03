В МИД обвинили Украину в планировании военного захвата Крыма

Украинские власти продолжают планировать военный захват Крыма и нанесение ударов по полуострову. Об этом заявили в МИД России. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

В министерстве также напомнили, что заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд во время выступления на виртуальном мероприятии Центра Карнеги назвала военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Украины. В МИД предположили, что таким образом американские власти «рассчитывают заработать дополнительные очки на "крымской кампании" к предстоящим выборам».