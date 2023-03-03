Путин подписал указ о работе предприятий гособоронзаказа при военном положении

Российские предприятия, выполняющие работы в рамках государственного оборонного заказа, но нарушающие свои обязательства, перейдут под внешнее управление в случае введения военного положения. Об этом говорится в указе президента страны Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

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Указ вносит изменения в закон «О военном положении». Они подразумевают приостановку прав собственников или акционеров предприятия и полномочий его органов управления до отмены военного положения. Новую управляющую организацию должен будет выбрать Минпромторг, в том числе она сможет исполнять обязанности акционеров.

В документе содержится поручение Военно-промышленной комиссии создать рабочую группу по отслеживанию деятельности предприятий, участвующих в исполнении гособоронзаказа. Этот орган должен будет формировать позицию по переводу заводов под внешнее управление.