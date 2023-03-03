Нобелевского лауреата приговорили к 10 годам колонии в Минске

Белорусский суд приговорил Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого к 10 годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.

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В пятницу Суд Ленинского района Минска признал Беляцкого виновным в контрабанде и других действиях, нарушающих общественный порядок. Он получил 10 лет исправительной колонии усиленного режима. Также реальные сроки получили Валентин Стефанович – его осудили на 9 лет колонии, а также Владимир Лабкович – он осужден на 7 лет заключения.

Также осужден Дмитрий Соловьев, который сейчас находится не в Белоруссии. Его приговорили заочно к 8 лет колонии.

Ранее гособвинение просило для Беляцкого 12 лет колонии, Стефановича просили приговорить к 11 годам, Лабковича – к 9 годам, Соловьева – к 10 годам. Кроме того, для них просили штраф в доход государств в 5 тысяч базовых величин (порядка $66 тысяч) каждому.