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45 минут назад

Пригожин заявил, что Артемовск фактически окружен российскими силами

Вечерняя Москваиещё 3

Артемовск фактически окружен российскими силами. Об этом в пятницу, 3 марта, заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин.

— Подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут (украинское название Артемовска — прим «ВМ») — осталась одна дорога. Клещи сжимаются... Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей, и их жизнь под Бахмутом коротка, — передает слова Пригожина Telegram-канал пресс-службы.

Обозреватель газеты Express Майкл Ноулз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский серьезно опасается поражения ВСУ в Артемовске. Освобождение города российской армией ознаменует символическую победу России над Украиной, считает он.

СМИ: украинскому подразделению приказали покинуть Артемовск

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут украинскую армию после потери Артемовска. По словам специалиста, отход из города грозит украинскому военно-политическому руководству существенными репутационными потерями, поскольку город стал определенным символом.

Армия,Видео,СВО,Майкл Ноулз,Евгений Пригожин,Владимир Зеленский,
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