— Подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут (украинское название Артемовска — прим «ВМ») — осталась одна дорога. Клещи сжимаются... Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей, и их жизнь под Бахмутом коротка, — передает слова Пригожина Telegram-канал пресс-службы.