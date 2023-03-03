ФСБ опубликовала видео с места атаки диверсантов в Брянской области

На видео показаны автомобили "Жигули" и "Нива", расстрелянные украинскими боевиками. Внутри машин - убитые водители в гражданской одежде.

Также демонстрируются мины-ловушки, установленные на дереве. Судя по маркировке, они были произведены в Германии. Далее показан оставленный националистами стреляный тубус от гранатомета иностранного производства.

В четверг украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области возле сел Любечане и Сушаны. Погибли два человека. В ФСБ заявили, что диверсионная группа была выдавлена на территорию Украины, по ним нанесен удар артиллерией.