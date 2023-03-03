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1 час назад

ФСБ опубликовала видео с места атаки диверсантов в Брянской области

Российская Газетаиещё 1

ФСБ России опубликовала видео с места атаки украинских диверсантов в Брянской области.

На видео показаны автомобили "Жигули" и "Нива", расстрелянные украинскими боевиками. Внутри машин - убитые водители в гражданской одежде.

Также демонстрируются мины-ловушки, установленные на дереве. Судя по маркировке, они были произведены в Германии. Далее показан оставленный националистами стреляный тубус от гранатомета иностранного производства.

В четверг украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области возле сел Любечане и Сушаны. Погибли два человека. В ФСБ заявили, что диверсионная группа была выдавлена на территорию Украины, по ним нанесен удар артиллерией.

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Президент РФ Владимир Путин назвал террористическим актом атаку диверсантов на Брянскую область.

Происшествия,Видео,Владимир Путин,ФСБ,
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