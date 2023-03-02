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Лавров извинился перед Индией за поведение западных делегаций

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «балаганом» поведение некоторых западных делегаций на совещании глав МИД G20 и извинился перед индийской стороной. Об этом пишет РИА Новости.

В своей речи Лавров отметил, что западные страны хотят переложить на Россию ответственность за свои провалы в экономике.

«Хотел бы принести Индии извинения за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу «двадцатки» в балаган», - сказал он.

Блинкен призвал Россию вернуться в ДСНВ

Lenta.ru

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к главе МИД России Сергею Лаврову в ходе общения в рамках мероприятия «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает РИА Новости.

«Я призвал Россию изменить свое безответственное решение и вернуться к исполнению Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)», — заявил он.

Он также добавил, что исполнение договора отвечает двусторонним отношениям.

Число погибших из-за атаки диверсантов в Брянской области выросло

Число погибших из-за атаки диверсантов в селе Любечане Брянской области выросло до двух человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, скончался местный житель 1966 года рождения. Детали его гибели Богомаз на озвучил.

«Оперативные службы проводят необходимые мероприятия», — добавил губернатор.

Набиуллина объявила о решении по валютным ограничениям

Глава Банка России Эльвира Набиуллина анонсировала продление всех ограничений на движение капитала, введенных в 2022 году, передает ТАСС.

Речь идет о лимитах, срок которых истекает. Председатель Центробанка уточнила, что меры были крайне важны для того, чтобы быстро стабилизировать ситуацию. Кроме того, она отметила, что в течение года регулятор отменил или смягчил многие из них.

При этом, по словам Набиуллиной, в дальнейшем «принципиальных изменений тех условий, которые есть сейчас, ждать не приходится». В этой связи в стране сохранят ограничения, добавила она.

Губернатор назвал возможную причину взрыва в Тульской области

предоставлено пресс-службой правительства Тульской области

Падение беспилотного летального аппарата (БПЛА) рассматривается в качестве одной из возможных причин взрыва, который произошел утром в четверг в Киреевском районе Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперативного штаба, которое провел губернатор Алексей Дюмин.

"На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Одной из версий происшествия является падение БПЛА", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в связи с происшествием в Киреевском районе безопасности жителей ничего не угрожает. При этом с учетом с учетом ситуации в регионах, граничащих с Украиной, Дюмин поручил усилить меры безопасности в области, а также при необходимости в кратчайшие сроки развернуть дополнительные силы и средства для охраны правопорядка и жизненно важных объектов.

Назаров рассказал, как Хабенский уволил его из МХТ имени Чехова

Народный артист России Дмитрий Назаров рассказал, как художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский выгнал его из учреждения. Как сообщает «Слово и Дело», в недавнем интервью он заявил, что от режиссера ждали решения уволить его из театра.

По словам Назарова, его вместе с женой Ольгой Васильевой лишили работы и гастролей в восьми городах.

«Хабенский заморозил наши проекты, сказав, что весной все возобновится. Но потом перезвонил и сообщил: "К сожалению, так не получится"», — рассказал он.

В ходе инцидента на заводе в Ульяновске разрушен фюзеляж самолета Ил-76

На заводе «Авиастар» в Ульяновске в ходе испытаний самолета Ил-76МД-90А произошел инцидент. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили в Объединенной авиастроительной корпорации, испытания проводились с отсеком фюзеляжа тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. В результате трагичного инцидента сам фюзеляж был разрушен, один сотрудник предприятия погиб, еще пятеро пострадали.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. В настоящий момент на заводе работают экстренные службы, устанавливаются причины произошедшего.

Телеведущая Вербицкая попала в ДТП в Москве

Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника телеканала, авария произошла на юге столицы, рядом с домом на улице Профсоюзная, 91. Там столкнулись «КамАЗ» и Genesis. 63-летнюю телеведущую осмотрели врачи, от госпитализации она отказалась.

Подробности аварии пока неизвестны. Была ли Вербицкая за рулем в момент происшествия, или находилась на пассажирском сидении — не уточняется.

Уткин назвал Дзюбу удивительно глупым человеком

Известный футбольный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал последнее интервью нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы. В видео для своего YouTube-канала он назвал футболиста «удивительно глупым человеком».

«Это позволяет ему очень быстро забывать, что с ним происходит, легко переносить неудачи, и главное — не воспринимать всерьез никакие угрозы», — считает Уткин.

По мнению комментатора, любая цитата Дзюбы в отдельности выглядит как более-менее «нормальное высказывание», однако все интервью целиком делает его «футбольным Оскаром Кучерой».

Названа дата старта продаж "Москвичей" по всей России

В пресс-службе "Москвича" рассказали о том, что 3 марта - старт продаж машин во всех городах России, где представлены дилеры компании.

На первом этапе кроссоверы будут доступны к покупке в 23 городах: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Уфа, Челябинск.