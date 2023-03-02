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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «балаганом» поведение некоторых западных делегаций на совещании глав МИД G20 и извинился перед индийской стороной. Об этом пишет РИА Новости.
В своей речи Лавров отметил, что западные страны хотят переложить на Россию ответственность за свои провалы в экономике.
«Хотел бы принести Индии извинения за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу «двадцатки» в балаган», - сказал он.
Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к главе МИД России Сергею Лаврову в ходе общения в рамках мероприятия «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает РИА Новости.
«Я призвал Россию изменить свое безответственное решение и вернуться к исполнению Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)», — заявил он.
Он также добавил, что исполнение договора отвечает двусторонним отношениям.
Число погибших из-за атаки диверсантов в селе Любечане Брянской области выросло до двух человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.
По его словам, скончался местный житель 1966 года рождения. Детали его гибели Богомаз на озвучил.
«Оперативные службы проводят необходимые мероприятия», — добавил губернатор.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина анонсировала продление всех ограничений на движение капитала, введенных в 2022 году, передает ТАСС.
Речь идет о лимитах, срок которых истекает. Председатель Центробанка уточнила, что меры были крайне важны для того, чтобы быстро стабилизировать ситуацию. Кроме того, она отметила, что в течение года регулятор отменил или смягчил многие из них.
При этом, по словам Набиуллиной, в дальнейшем «принципиальных изменений тех условий, которые есть сейчас, ждать не приходится». В этой связи в стране сохранят ограничения, добавила она.
Падение беспилотного летального аппарата (БПЛА) рассматривается в качестве одной из возможных причин взрыва, который произошел утром в четверг в Киреевском районе Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперативного штаба, которое провел губернатор Алексей Дюмин.
"На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Одной из версий происшествия является падение БПЛА", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что в связи с происшествием в Киреевском районе безопасности жителей ничего не угрожает. При этом с учетом с учетом ситуации в регионах, граничащих с Украиной, Дюмин поручил усилить меры безопасности в области, а также при необходимости в кратчайшие сроки развернуть дополнительные силы и средства для охраны правопорядка и жизненно важных объектов.
Народный артист России Дмитрий Назаров рассказал, как художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский выгнал его из учреждения. Как сообщает «Слово и Дело», в недавнем интервью он заявил, что от режиссера ждали решения уволить его из театра.
По словам Назарова, его вместе с женой Ольгой Васильевой лишили работы и гастролей в восьми городах.
«Хабенский заморозил наши проекты, сказав, что весной все возобновится. Но потом перезвонил и сообщил: "К сожалению, так не получится"», — рассказал он.
На заводе «Авиастар» в Ульяновске в ходе испытаний самолета Ил-76МД-90А произошел инцидент. Об этом пишет ТАСС.
Как уточнили в Объединенной авиастроительной корпорации, испытания проводились с отсеком фюзеляжа тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. В результате трагичного инцидента сам фюзеляж был разрушен, один сотрудник предприятия погиб, еще пятеро пострадали.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. В настоящий момент на заводе работают экстренные службы, устанавливаются причины произошедшего.
Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника телеканала, авария произошла на юге столицы, рядом с домом на улице Профсоюзная, 91. Там столкнулись «КамАЗ» и Genesis. 63-летнюю телеведущую осмотрели врачи, от госпитализации она отказалась.
Подробности аварии пока неизвестны. Была ли Вербицкая за рулем в момент происшествия, или находилась на пассажирском сидении — не уточняется.
Известный футбольный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал последнее интервью нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы. В видео для своего YouTube-канала он назвал футболиста «удивительно глупым человеком».
«Это позволяет ему очень быстро забывать, что с ним происходит, легко переносить неудачи, и главное — не воспринимать всерьез никакие угрозы», — считает Уткин.
По мнению комментатора, любая цитата Дзюбы в отдельности выглядит как более-менее «нормальное высказывание», однако все интервью целиком делает его «футбольным Оскаром Кучерой».
В пресс-службе "Москвича" рассказали о том, что 3 марта - старт продаж машин во всех городах России, где представлены дилеры компании.
На первом этапе кроссоверы будут доступны к покупке в 23 городах: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Уфа, Челябинск.
Цена на кроссовер "Москвич 3" стартует от 1 970 000 рублей. Электрическая версия модели стоит 3 500 000 рублей.