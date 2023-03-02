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31 минуту назад

Взрыв в Тульской области мог произойти из-за падения беспилотника

ТАССиещё 4

Падение беспилотного летального аппарата (БПЛА) рассматривается в качестве одной из возможных причин взрыва, который произошел утром в четверг в Киреевском районе Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперативного штаба, которое провел губернатор Алексей Дюмин.

"На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Одной из версий происшествия является падение БПЛА", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в связи с происшествием в Киреевском районе безопасности жителей ничего не угрожает. При этом с учетом с учетом ситуации в регионах, граничащих с Украиной, Дюмин поручил усилить меры безопасности в области, а также при необходимости в кратчайшие сроки развернуть дополнительные силы и средства для охраны правопорядка и жизненно важных объектов.

СМИ сообщили о взрыве в Тульской области

"Губернатор также дал поручение расширить меры поддержки для членов добровольных народных дружин", - добавили в пресс-службе.

Взрыв произошел около 08:16 мск в лесополосе в Киреевском районе. По данным комитета Тульской области по региональной безопасности, на отдалении в 600 м от населенного пункта Березовский была обнаружена воронка. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Происшествия,Видео,Алексей Дюмин,
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