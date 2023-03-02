Падение беспилотного летального аппарата (БПЛА) рассматривается в качестве одной из возможных причин взрыва, который произошел утром в четверг в Киреевском районе Тульской области . Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперативного штаба, которое провел губернатор Алексей Дюмин .

В пресс-службе также отметили, что в связи с происшествием в Киреевском районе безопасности жителей ничего не угрожает. При этом с учетом с учетом ситуации в регионах, граничащих с Украиной, Дюмин поручил усилить меры безопасности в области, а также при необходимости в кратчайшие сроки развернуть дополнительные силы и средства для охраны правопорядка и жизненно важных объектов.