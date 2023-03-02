В ходе инцидента на заводе в Ульяновске разрушен фюзеляж самолета Ил-76

На заводе «Авиастар» в Ульяновске в ходе испытаний самолета Ил-76МД-90А произошел инцидент. Об этом пишет ТАСС.

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Как уточнили в Объединенной авиастроительной корпорации, испытания проводились с отсеком фюзеляжа тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. В результате трагичного инцидента сам фюзеляж был разрушен, один сотрудник предприятия погиб, еще пятеро пострадали.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. В настоящий момент на заводе работают экстренные службы, устанавливаются причины произошедшего.