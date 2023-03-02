В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
18 минут назад

Назаров рассказал, как Хабенский выгнал его из МХТ имени Чехова

Никита Бородкин

Народный артист России Дмитрий Назаров рассказал, как художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский выгнал его из учреждения. Как сообщает «Слово и Дело», в недавнем интервью он заявил, что от режиссера ждали решения уволить его из театра.

Назаров рассказал, как Хабенский уволил его из МХТ имени Чехова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Назарова, его вместе с женой Ольгой Васильевой лишили работы и гастролей в восьми городах.

«Хабенский заморозил наши проекты, сказав, что весной все возобновится. Но потом перезвонил и сообщил: "К сожалению, так не получится"», — рассказал он.

Актер уверен, что его увольнение стало «показательной поркой», а Хабенский принял решение из-за влияния со стороны. Назаров считает, что режиссеру не хватило природной хитрости, которая была свойственна бывшему худруку театра Олегу Табакову.

Хабенский уволил Дмитрия Назарова из МХТ имени Чехова

Напомним, что 14 января Назарова уволили из МХТ имени Чехова, где он работал с 2003 года. Этому решению предшествовали скандальное интервью артиста, в котором он осудил спецоперацию, и антироссийский клип.

Шоу-бизнес,Ольга Васильева,Дмитрий Назаров,Олег Табаков,Константин Хабенский,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий