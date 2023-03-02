Назаров рассказал, как Хабенский уволил его из МХТ имени Чехова

Народный артист России Дмитрий Назаров рассказал, как художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский выгнал его из учреждения. Как сообщает «Слово и Дело», в недавнем интервью он заявил, что от режиссера ждали решения уволить его из театра.
По словам Назарова, его вместе с женой Ольгой Васильевой лишили работы и гастролей в восьми городах.
«Хабенский заморозил наши проекты, сказав, что весной все возобновится. Но потом перезвонил и сообщил: "К сожалению, так не получится"», — рассказал он.
Актер уверен, что его увольнение стало «показательной поркой», а Хабенский принял решение из-за влияния со стороны. Назаров считает, что режиссеру не хватило природной хитрости, которая была свойственна бывшему худруку театра Олегу Табакову.
Напомним, что 14 января Назарова уволили из МХТ имени Чехова, где он работал с 2003 года. Этому решению предшествовали скандальное интервью артиста, в котором он осудил спецоперацию, и антироссийский клип.